Anayasa değişikliği için geri sayım başladı

Başörtüsüne anayasal güvence amaçlayan teklif bu hafta Meclis'e sunulacak.Teklifin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklayacak.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı ile çalışma yürütüldüğünü belirterek, ''Bakanımız Bekir Bozdağ Bey, MHP'den çalışmayı yürüten Fethi Yıldız Bey ile bir araya gelecek'' dedi.

Teklif, AK Parti'de imzaya açıldıktan sonra muhalefetin desteği için de görüşmelere başlanacak.

Muhalefetin de desteği aranacak

Sözcü Çelik, bazı siyasi partilere ziyaretlerin olacağını belirterek, ''İstişare edilecek, onların da görüşleri alınacak. Tabii ki Bakan Bey olacak siyasi arkadaşlarımız da olacak yanlarında. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir de aile kurumunun güçlendirilmesi korunması ile ilgili düzenleme önerisi getiriyoruz. Referanduma gitmesi halinde ezici çoğunlukla geçebilecek düzenleme'' diye konuştu.

CHP daha önce bu konuda yasa teklifi sunmuştu. Bu nedenle AK Parti'nin anayasa değişikliğine yönelik tavrı önemli. 6'lı masanın Mecliste temsil edilen 5 partisi,,

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Demokrat Parti de ortak tavır belirleyebilir.

Teklifle, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

24'üncü maddede "hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle kamu hizmetlerinden, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanamayacağı" hükme bağlanacak. Böylece "Başörtüsünün temel bir hak olarak kullanılması" garanti altına alınacak.

Ayrıca aile tanımı da değişecek "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" ifadesine yer verilerek, aile kurumunu zedeleyecek girişimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.