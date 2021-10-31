Anaokulunda tepki çeken görüntüler: Atatürk'e tapınma ayini
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede çoşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta ‘secde’ ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.
Gündem 31.10.2021, 16:38 31.10.2021, 16:42
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede çoşkuyla kutlanırken bir okulda ortaya çıkan bu görüntüler tartışmaya neden oldu. 29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta ‘secde’ ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.
ANAOKULUNDA GERÇEKLEŞTİ
Okullarda da kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ancak Kayseri'de bir anaokulunda gerçekleşen kutlama etkinliğine tepki yağdı.
ATATÜRK'E SECDE
29 Ekim ritüelleri kapsamında özel bir anaokulunda gerçekleştirildiği belirtilen gösteride çocuklar önce dans etti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Dans sonrası ise küçük yaştaki çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirildi.
Çocukların Atatürk posterine adeta 'secde' etmeleleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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