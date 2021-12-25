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Anaokulunda çocukları çarşafla korkutup, Osmanlı'yı karaladılar

İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda miniklerin zihnine İslam düşmanlığının empoze edildiği, Osmanlı Devleti'nin kötülenerek ecdada nefretin aşılandığı görüntüler ortaya çıktı.

Gündem 25.12.2021, 10:47

Sabah'ın İhbar Hattı'na gelen görüntülerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendiği ve bir oyun sahnelendiği görülüyor.

Ancak Osmanlı Devleti'ni karalayan, yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, Osmanlı ve padişahlar çocuklara kötüleniyor. Oyunun bir anında erkek rolündeki bir kadının arkasından dört çarşaflı kadın sahne alıyor. Bu sırada ise minik çocuklardan bazılarının korku içinde, "Annemi istiyorum" demeye başladığı duyuluyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu iddia edilen anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti.

'MİSYONERLİK YUVASI'

Bir veli skandal olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Tavsiye üzerine çocuğumu buraya kaydettirdim. Eşim bana bu görüntüleri gönderdi. İzleyince şoka girdim. Anaokulu değil, resmen misyonerlik okulu. Yapılan etkinlikte tarihi gerçekleri yanlış aktarıp padişahlara iftira atıyorlar. Görüntülerde Osmanlı'yı karalayan ise okulun sahibi Hikmet Dolun Binzinger'di.

3-4 yaşındaki bu çocuklara bu şekilde korku dolu, yalan yanlış, beyin yıkama formasyonuyla tarih anlatılması doğru mu? Görüntüleri gördükten sonra çocuğumla konuştum. Çocuğuma da, 'Çarşaf giyen insanlar nasıl insanlar?' diye sordum. Çocuğum 'Kötü insanlar' cevabını verdi. Avukatımla görüştüm, suç duyurusunda bulunacağım.

#anaokulu #çarşaf #osmanlı
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