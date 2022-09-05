Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla trafik arttı
Okullarda uyum programının uygulanmaya başlandığı mesai gününün ilk akşamında İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ile Uzunçayır-Bostancı mevkileri arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu Ataşehir mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametlerinde yoğunluk gözleniyor.
Avrupa Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk dikkati çekiyor.
Aynı zamanda Beşiktaş'tan Karaköy'e gidişte araç yoğunluğu görülüyor.
İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 19.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0