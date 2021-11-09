Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gündem 09.11.2021, 08:29 09.11.2021, 09:00
Anadolu Otoyolu'nun Hereke Mahallesi mevkisinde, M.Y. idaresindeki 06 YA 1757 plakalı tır ile H.Y. yönetimindeki 34 EFT 743 plakalı otobüs çarpıştı. Kazaya, bu araçların arkasından gelen 5 otomobil ve 2 tır daha karıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçtaki Y.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolun bir süre ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.
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