Anadolu Otoyolu'nda kaza
Anadolu Otoyolu'nda tır ve otobüsün karıştığı bir trafik kazası meydana gelirken kazanın yaşandığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.
Gündem 09.01.2022, 22:39
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tur otobüsü ile tırın karıştığı kaza trafiğin aksamasına neden oldu.
İstanbul istikametinde seyreden F.S. yönetimindeki 78 YC 609 plakalı tomruk yüklü tır, otoyolun Arifiye geçişinde arızalanan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan M.İ. yönetimindeki 34 NK 5562 plakalı tur otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan tomruklar yola savruldu, uzun araç kuyruğu oluştu.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı trafik, araç ve tomrukların kaldırılmasıyla normale döndü.
Öte yandan otobüsteki yolcuların kazadan önce başka bir otobüsle yola devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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