Anadolu Otoyolu'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunda yer yer sis de etkili oluyor. Sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücülerden hava ve yol şartlarına uymalarını, kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasını istedi.