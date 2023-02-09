"Anadolu'nun ilk camisi" depremde yıkıldı
Hatay'da yer alan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak nitelenen Habib-i Neccar Camii, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde yıkıldı.
Gündem 09.02.2023, 21:18
Türkiye'yi etkileyen ve binlerce can kaybına yol açan depremde çok sayıda tarihi eser de yıkıldı.
Yıkılan eserler arasında, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii'nin de yer aldığı ifade edildi.
Hatay'ın Antakya ilçe merkezinde yer alan caminin, kentin miladi 638 yılında İslam orduları tarafından fethedilmesi sonrasında inşa edildiği biliniyordu. Zaman içerisinde doğal afetler sebebiyle zarar gören cami, Memluk ve Osmanlı dönemlerinde de tamiratlardan geçmişti.
Bir külliye şeklinde zaman içerisinde genişleyerek imarına devam edilen Habib-i Neccar Camii bir cami, iki türbe, medrese hücreleri ve şadırvandan ibaretti.
Kaynak: Mepa News
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