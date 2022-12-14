Anadolu Gençlik Derneği CHP'li Yıldırım Kaya'nın sözlerine tepki gösterdi

CHP'li Yıldırım Kaya'nın TBMM Genel Kurul'unda vakıf ve dernekleri tecavüzcü olarak göstermesine AGD tepki gösterdi. Kaya, gelen tepkiler üzerine AGD'yi ayrı tuttuğununu belirtsede AGD'den yapılan açıklamada ifadelerin yetersiz olduğunu vurgulandı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Anadolu Gençlik Derneği'nden yapılan yazılı açıklama: