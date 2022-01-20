Ambulansın ulaşılamadığı hastanın imdadına jandarma yetişti
Giresun'un Çanakçı ilçesinde sağlık ekiplerinin kar nedeniyle ulaşamadığı hastayı jandarma ekipleri ambulansa götürdü.
Gündem 20.01.2022, 11:36
İlçenin Akköy köyünde ikamet eden 84 yaşındaki kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekibi talebinde bulundu. Sağlık ekiplerinin köye ulaşamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Bunun üzerine köye hızla ulaşım sağlayan Jandarma ekipleri, hasta kadını evinden alarak ilçe merkezinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
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