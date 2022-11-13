Ambulans uçaklar devrede... Almanya'dan Türkiye'ye tedavi için getirildi
Almanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla'ya Türkiye sahip çıktı. Genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Gündem 13.11.2022, 09:34
Köln kentindeki Bergheim kasabasında yaşayan Selin Yayla, geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçirdi.
3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla'nın ailesi, sigorta masrafları nedeniyle zorluk çıkartılması üzerine Köln Başkonsolosluğu'na başvurdu.
Ailenin başvurusu üzerine genç kız, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
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