Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı
Kars'ta fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.
Gündem 05.12.2021, 07:06 05.12.2021, 07:23
Rahatsızlığı sebebiyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ve doktorlarının bilgisi dahilinde ailesiyle memleketi Kars'a gelen 2 yaşındaki Danyal bebek, aniden fenalaştı.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Erkmen'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesine bildirdi.
Bebeğin Ankara'ya getirilmesi için Kars'a ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla hastaneden Harakani Havalimanı'na ulaştırılan Erkmen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.
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