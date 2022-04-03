Ambulans uçak bu kez İsveç'e havalandı

42 yaşındaki böbrek kanseri Tevfik Kazanç'ın Türkiye'den yardım talebi çağrısı karşılık buldu.

Arlanda Havalimanı'na inen uçak, Türkiye saatiyle 11.20'de Tevfik Kazanç'ı alarak havalandı.

Kazanç, yaklaşık bir ay önce kendisine kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

O günden beri tedavi gördüğünü anlatan Kazanç, şunları ifade etti:

"Türkiye'ye gidip Türk doktorlarına tedavi olmak için müracaat ettim. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve buradaki Büyükelçiliğimiz yakından ilgilendi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Selin Zülfikar'a, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'a, UID İsveç Başkanı Özer Eken'e ve İsveç sağlık personeline teşekkür ederim"