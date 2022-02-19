Ambulans helikopter vatandaşın hizmetinde
Ankara'da kalp krizi geçiren Ünal Karalı isimli vatandaşın imdadına ambulans helikopter ambulans yetişti.
Gündem 19.02.2022, 20:38
Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Rahatsızlanması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen 59 yaşındaki Ünal Karalı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca vakit kaybetmeden sevk edilmesi için hava ambulansı istendi.
Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla ilçeden alınan Karalı, Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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