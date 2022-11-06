Amasya'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Gündem 06.11.2022, 10:34
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait Mustafa Dursun'un kullandığı yolcu otobüsü, Çambükü mevkiinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
Kazada, otobüsün ön camından yola savrulan 1 kişi, seyir halindeki başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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