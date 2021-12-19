Amasya'da trafik kazası: Yaralılar var
Amasya'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralanırken can kaybının olmadığı bildirildi.
Gündem 19.12.2021, 20:06
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kapadokya'dan Amasya'ya giden 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.
Kaynak: AA
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