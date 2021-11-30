Amasya'da trafik kazası: 5 yaralı

Emre Uzun'un kullandığı hafif ticari araç, Köprü Kavşağı mevkisinde Hüsnü Tural'ın idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aslıhan, Şeyma ve Nimet Tural yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.