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"Amacımız parlak çocuklarımızın akademik kariyerlere özenmesini sağlamak"

İlim Yayma Ödülleri töreni öncesinde, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin amacının parlak çocukların akademik kariyerlere özenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Gündem 25.11.2021, 20:03
"Amacımız parlak çocuklarımızın akademik kariyerlere özenmesini sağlamak"

Erdoğan, yaklaşan İlim Yayma Ödülleri töreni öncesinde, Beşiktaş'taki bir otelde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Törenin 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacağını belirten Bilal Erdoğan, ödüllerin başarısının başvuruların kalitesine bağlı olduğunu söyledi.

İlim Yayma Vakfı olarak her sene sistemi ve tekniği daha geliştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'ne aday olma ve aday gösterilme anlamında akademi dünyasının daha teşvik edilmesini istiyoruz. Öbür taraftan bu ödülün en önemli maksatlarından bir tanesi başarılı, parlak çocuklarımızın akademik kariyerlere özenmesini sağlamak. Akademik araştırmaya özenmesini sağlamak. Akademik araştırma deyince sadece mühendislik, doğa, sağlık birimlerinin anlaşılmasını istemiyorum. Sosyal bilimler de elbette bazen ifade edilen bir araştırma sahası." diye konuştu.

Ödüllerin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, planlamalarının İlim Yayma Ödülleri'nin 10. yıl itibarıyla uluslararası hüviyet kazanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Vakfın 1973 yılında kurulurken senetteki amacında "Memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasına destek olmak" yazdığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla kurucularımız bize aslında beynelmilel, uluslararası, dünya çapında bir misyon yüklemiş. Ödüllerimizin gelişimi, uluslararası boyuta taşınması da vakfımızın misyonunun tam anlamıyla yerine gelmesini sağlamış olacak. Türkiye dışındaki Türk akademisyenler diye bir fikir açabiliriz şeklinde bir fikir belirdi, bu ödül döneminde. Ümit ediyoruz ki bu kapıyı açtığımız zaman Türkiye dışındaki Türk akademisyenlerimizle ilgili de bir ekosistem tabiri caizse belki oluşması mümkün olur. Tabii ki ters beyin göçüyle ilgili de bir özen verici niteliği olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de akademik ödüllerin muhtevası, çeşitliliği artmaya devam ediyor."

"Öğrencilerimize İngilizce ve Arapça başta olmak üzere yabancı dil eğitimi veriyoruz"

Konuşmaların ardından soruları da yanıtlayan Bilal Erdoğan, akademik alanda yabancı literatür tararken özellikle İngilizce konusunda sorun yaşanmasına yönelik bir çalışmaları olup olmadığına ilişkin, "Biz İlim Yayma Vakfı olarak şunu aktif olarak yapıyoruz. Fatih'teki yurdumuzda 320 lisans öğrencimiz, yaklaşık 50'nin üzerinde de lisansüstü ve doktora öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamı çok başarılı öğrenciler. Bu öğrencilerimizin çok erken dönemde yabancı dil ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili üniversitemiz, İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'yle beraber bir çalışma yapıyoruz. Sadece İngilizce ile sınırlı değil, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere araştırma gündemleri neyse ne yönde çalışmak istiyorlarsa o yönde. Farsça, Almanca, Fransızca, hangi dilde öğrencinin ihtiyacı varsa biz çok çabuk dil eksikliklerinin giderilmesine yönelik destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı dilin akademide önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, araştırma yapan akademisyenlerin hem yabancı dil hem de Türkçe olarak eser vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak girişimciliğin desteklenmesine yönelik çalışmalarının erken dönemde yurtlarda başladığını, öğrencilere bilimsel yarışmalara katılması için destek olduklarını belirtti.

Türkiye'de başarılı işler olduğunu ancak bunların daha iyi görülmesinin ve takdir edilmesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Erdoğan, bu durumda fiiliyatta daha sonuç alınacağına inandığını sözlerine ekledi.

"Temennimiz, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfi"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise vakfın Türkiye genelinde 178 şubesi, 189 öğrenci yurdu, 67 eğitim merkeziyle eğitim ve öğretime devam ettiğini söyledi.

Tülün, İlim Yayma Ödülleri'nin ilkinin 2019 yılında verildiğini aktararak, "Bu yıl gördüğü ilgi hepimizi çok memnun etti. Temennimiz, tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkan sağlamasıdır." dedi.

Programa, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile bazı davetliler katıldı.

Kaynak: AA
#ilim yayma #Bilal Erdoğan
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