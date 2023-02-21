banner38

"Amacımız deprem konutlarını ve köy evlerini bir yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

Gündem 21.02.2023, 20:51
"Amacımız deprem konutlarını ve köy evlerini bir yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geldiği İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, afetzedelerin acısını paylaşmak, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek, vatandaşları dinlemek, temenni ve tavsiyelerini öğrenmek için İslahiye'ye geldiklerini söyledi.

İslahiye'nin, Gaziantep'te depremden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bir tarafta Nurhak diğer tarafta İslahiye, birisi 40 bin, diğeri 60 bin nüfusa sahip bu iki önemli ilçemiz gerçekten büyük darbe aldı. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca kumanya ve gıda paketi dağıtımları sürüyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Doğal gazla ilgili sorunları da çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor."

Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılarken barınma başta olmak üzere diğer beklentilerine de çözüm ürettiklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Hasar tespit çalışmalarında sona geldik. İslahiye'deki 2 bin 220 binadaki 5 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde, toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ayrıca köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun, eviyle ahırıyla bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 297 olmak üzere toplam 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın başlıyor.

Bu şekilde ön hazırlıkları tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Hep söylediğim gibi ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Yani 'Güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım.' yok. Sıfırdan başlamak suretiyle hem kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz hem de bu binalarda oturanlar artık öz güven içerisinde otursunlar istiyoruz. Amacımız deprem konutları ve köy evlerini bir yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. İnşallah devlet-millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Rabb'im bizlere ve aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Büyük bir acının ortasında burayı ziyaret etme imkanı bulmaktan dolayı da ayrıca Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Fakat 6 Şubat'tan 15 Şubat sürecini dikkate aldığımızda, Nurdağı ve İslahiye'yi izledikten sonra anlıyorum ki güçlü bir devletimiz, çok kararlı bir yönetimimiz var ve ona destek veren bir milletimiz var. Allah'a şükürler olsun bunların hepsini aşacağız ve Türkiye'yi yeniden büyük bir Türkiye yapabilmenin adımlarını atacağız. Belki Nurdağı'nda modern bir şehir, İslahiye'de çok gelişmiş bir kent olarak tekrar toplumla beraber olacağız."

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Devlet Bahçeli #gaziantep
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23