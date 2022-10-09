Altın Portakal'da Geziciler ayakta alkışlandı

Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali’nin Ödül Töreni 8 Ekim Pazar akşamı Antalya’da gerçekleşti. Törene Gezi tutuklularına verilen destek damga vurdu.

2013 yılında ağaçları bahane ederek Taksim’de polis araçlarını çeviren, belediye otobüslerini yakan ve AKM'ye terör afişleri asan provokatörlerin Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalıştıkları o günler, arşivlerde ve hafızalarda yer bulmaya devam ederken ünlüler, ‘Gezi terörüne' verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen törende, En İyi Yardımcı Erkek Ödülü alan Erol Babaoğlu, ödülünü Gezi Parkı kalkışmasında sokağı organize ederek aktif rol oynayan Mücella Yapıcı’ya adadı. Babaoğlu, “Su gibi aydın Mücella Yapıcı ile ve tüm Gezi tutsaklarıyla paylaşıyorum. Özgürlük için mücadeleye devam" dedi. Babaoğlu’nun konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Sahide Sonku Ödülü de Gezi teröründeki rolleri nedeniyle tutuklu bulunan Çiğdem Mater’e verildi. Ödülü Çiğdem Mater adına Zümrüt Burul aldı. Mater’in adının anons edilmesi üzerine Ezgi Mola, Nurgül Yeşilçay ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyunculardan oluşan ünlü isimler dakikalarca Mater’i ayakta alkışladı.

Geceye damga vuran konuşmalardan biri de En İyi Yönetmen ödülünü alan Emin Alper’in konuşması oldu. Emin Alper, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını gerekçe gösterip eğitim-öğretim yerine gösteri ve eylemlerle vakit harcayan hocalara selam gönderdi ve şöyle konuştu: “Ülkesinin en güzide eğitim kurumunu ele geçirilecek bir kale olarak gören zorba bir zihniyetin saldırısı altında. Boğaziçi Üniversitesi değil, zorbalığa karşı direnen herkes kazanacak. Gezi direnişçileri kazanacak.”