"Altılı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi, kalkınması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Samsunluları Cemal Safi'nin "Doğduğum Samsun" şiiriyle selamlayan Erdoğan, en son eylül ayında Teknofest için geldiği Samsun'a birkaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldıklarını söyledi. Bugün hem hasret gidermek hem de tamamlanan yatırımların resmi açılışını yapmak üzere Samsun'da olduklarını belirten Erdoğan, meydanda ihtişamlı bir kalabalık olduğunu, aldığı resmi rakama göre katılımın 100 bin kişiye ulaştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından meydana gelirken yol boyunca Samsunlularla el ele, gönül gönüle olduklarını ifade etti.

Eğitimde yatırım tutarı 817 milyon lirayı bulan anaokulundan liseye her kademede 799 derslik, 9 atölye ve 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi burada bugün resmen hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, 19 Mayıs Üniversitesinin mühendislik fakültesi ek binası ile sağlık uygulama ve araştırma merkezi yoğun bakım ünitesinin de aralarında yer aldığı 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını da bugün yapacaklarını söyledi.

Samsun Üniversitesinin Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Ballıca Kampüsü'ndeki 6 ayrı projesi ile Vezirköprü 150 yataklı devlet hastanesi ve 20 üniteli diş merkezinin, 25'er yataklı Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak devlet hastanelerinin, çeşitli ilçelerdeki sağlık merkezlerini de bugün açacaklarını aktaran Erdoğan, "Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım, Asarcık-Kavak yolunun tamamlanan 25 kilometrelik kesimini ve Havza tarihi Kurtköprüsü yolunu hizmete sunuyoruz. Nasıl? Laf değil icraat, icraat." diye konuştu.

"Burası istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer"

Çeşitli kurumların hizmet binalarını, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımlarını, enerji yatırımlarını, çiftçilere verilen hibe desteklerini, restorasyonları, yurt binalarını da hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, söyle devam etti:

"Büyükşehir belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine, akıllı trafik güvenliği projesinden araç filosunu güçlendirmeye, altyapı yatırımlarından sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Gençler, aynı şekilde ilçe belediyelerimizin çok sayıda yatırımının açılışını da buradan yapıyoruz. Böylece bugün toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi, kalkınması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası Samsun. Burası istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer."

Açılışı yapılan eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, Samsun'a yaptıkları yatırımların bunlardan ibaret olmadığını dile getirdi.

Samsunlu sanatçı Orhan Gencebay'ın rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını belirten Erdoğan, "Mevsim Bahar Olunca" şarkısının sözlerini okudu.

"Son 20 yılda 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı"

Samsun'a bugüne kadar yaptıkları yatırımları da anlatan Erdoğan, son 20 yılda şehre güncel rakamla 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını bildirdi. Eğitimde 5 bin 686 yeni derslik inşa edildiğini, ikinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesini şehre kazandırdıklarını, 12 bin 767 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, toplam 102 spor tesisini Samsun'a kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, sosyal yardımlarda Samsunlu ihtiyaç sahiplerine toplam yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynakla destek olduklarını söyledi.

Sağlıkta toplamda 2 bin 93 yataklı 21 hastane dahil şehre 42 sağlık tesisi yaptıklarını da aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdik. Samsun'da İlk Evim Projesi kapsamında 4 bin 450 konut daha inşa edecek, 5 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa verecek, İlk İşyerim Kampanyası'yla da 100 yeni iş yeri yapacağız. Şehrimiz için 3'ünü hizmete aldığımız 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Ulaştırmada, 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık, 312 kilometreye ulaştırdık. Yapımı süren Ladik-Taşova yolunu, Samsun Bafra arası ile Samsun çevre yolundaki çalışmaları 2023 yılında tamamlıyoruz. Gelemen Lojistik Merkezi'ni işletmeye aldık. Samsun-Sivas arasındaki demiryolunun modernizasyonunu yaparak yaklaşık, buraya dikkat, 9 saat süren yolu 5,5 saate indirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her krizde kendi gücümüze dayanarak, yeni fırsatları değerlendirme potansiyelimizi biraz daha ileriye taşıdık. Türkiye Yüzyılı'na işte böyle bir iklimde giriyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunu beraber kuracağız." dedi.

Tarım ve orman alanında, Samsun'a 9 baraj, bir içme suyu tesisi, 14 sulama tesisi, 115 dere ıslahı, 2 arazi toplulaştırma ve 5 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini belirten Erdoğan, Asarcık-Salıpazarı ve Vezirköprü-Doluca barajları ile 5 sulama tesisinin yapımına devam edildiğini söyledi.

Tamamladıkları sulama projeleriyle Samsun'da toplam 562 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden sulama tesislerimizle toplam 111 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize toplamda 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 4 AR-GE merkezi kurduk. Samsunlu işverenlerimize toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide yaklaşık 333 bin doğal gaz abonesi olan Samsun ve 14 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Asarcık ve Salıpazarı'nı da doğal gaza kavuşturacağız."

"Her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz"

Samsun'a kazandırdıkları hizmetleri saymakla bitiremediklerini söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Doğu ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesişim noktası Samsun'u, sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanabilmesi için samimiyetle desteklemeye devam edeceğiz. Samsun'un da bu destekleri en iyi şekilde değerlendirerek sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacağına inanıyorum. 2023'te bu lokomotif, vagonları çekmeye hazır mı? Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla şehrimizi her alanda nasıl büyüttük, geliştirdiysek inşallah bundan sonra da her beklentinizi, her talebinizi, her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023 tercihini en güçlü şekilde bizden yana kullanacağından şüphe duymuyorum."

Alandakilere, "Şimdi öyle bir ses verin ki dosta güven, düşmana korku salsın." diye seslenen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?" sorularına "Evet" cevabı alınca, "Maşallah, Samsun'a da zaten böylesi yakışır. Rabb'im hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'un Milli Mücadele'nin ilk adımının şehri, istikbalin de istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehir olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın neredeyse her günü istiklal mücadelesiyle geçmiştir. Bugün de aynı mücadeleyi farklı amaçlarla vermeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle bu mücadelenin içinde yer aldık. Vesayetçilerden darbecilere, teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tehdide karşı milletimiz ve devletimizin bekasını savunduk. Asırlardır önümüze kurulan tuzakların gayesi açıktı. Amaç, Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı.

Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılıkları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunları çökerttik mi? Ne demiştim hatırlayın, 'Bunların inlerine gireceğiz, inlerine.' Girdik. Şimdi parlamentomuzda bu terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?"

"Altılı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum"

Seçimlerde çok çalışacaklarını, kapı kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan, "İnşallah 2023'te artık parlamentomuz gerçek sahipleriyle ihya olacak, inşa olacak. Bu altılı masayı, bunları hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan her acının hem insani hem ekonomik maliyeti olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa yıllarca mahkum edildik. Hükümete geldiğimizde tüm bu faturaların ağır yükü altında, beli bükülmüş bir Türkiye vardı. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu alınca Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle kolları sıvayıp hemen işe giriştik. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken diğer yandan üzerimizde asırlardır uygulanan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık.

Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, şehircilikten spora, her alanda dünyanın birinci ligine çıkartacak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Hamdolsun 20 yıldır asırlık sorunları çözmekle kalmadık, gelişmiş ülkelerin bile gıptayla baktığı ve örnek aldığı bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar? 'Türkiye gerçekten farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke.' Yaşanan her küresel kriz, ülkemizin sahip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor."

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünün görüldüğünü belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları, ilaçları gönderdik. Niye? Çünkü biz veren eldik. Ve ne dedik? 'Veren el, alan elden hayırlıdır.' Küresel emtia ve tedarik krizinde üretim altyapımızın gücünü gördük. Ekonomide küçülmenin konuşulduğu bir dönemde istihdam kapasitemizin gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızı en üst seviyede harekete geçirmek için yaptığımız yatırımların gücünü gördük. Velhasıl her krizde, kendi gücümüze dayanarak, yeni fırsatları değerlendirme potansiyelimizi biraz daha ileriye taşıdık. Türkiye Yüzyılı'na işte böyle bir iklimde giriyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunu beraber kuracağız."