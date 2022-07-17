Altılı masanın üyeleri 15 Temmuz etkinliklerini kısıtlayacakmış

CHP’nin kanalı KRT ve Saadet Partisi’ne ait TV5 kanallarında çalışan gazeteci Çağlar Cilara, altılı ittifaktan bazı isimlerle yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

FETÖ'NÜN LANETLENMESİ RAHATSIZ ETTİ

Cilara, ittifak üyelerinden bazılarının 15 Temmuz’u resmi tatil olmaktan çıkarıp, her yıl düzenlenen, 251 şehidin anıldığı ve hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) lanetlendiği etkinlikleri kısıtlayacaklarını söylediğini ifade etti.

Cilara, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığım görüşmelerde 6’lı ittifaktan bazı isimler iktidara gelirlerse 15 Temmuz’u resmi tatil olmaktan çıkaracaklarını ve etkinlikleri de kısıtlayacaklarını söylüyor. Fakat aralarında 15 Temmuz konusunda fikirleri iktidarla örtüşenler de var. Kafalar karışık.”