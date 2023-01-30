Altılı masanın mutabakat metninde dikkat çeken başlıklar

Millet İttifak'ının hazırladığı 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' içerisinde yer alan maddeler dikkat çekti. Metin içerisinde FETÖ'cülere göreve dönüşü vaad edilirken ayrıca yerel yönetimde kayyumun yasaklanacağı ifade edildi.

'KAYYUMA SON VERECEĞİZ'

Terör örgütü soruşturması kapsamında görevden alınan belediye başkanlarına yönelik yapıldığı tahmin edilen düzenleme, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" ifadeleriyle duyruldu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN UYGULANACAK

Uluslararası sözleşmelere geri dönüleceğine vurgu yapılan metinde, "Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız" ifadeleriyle tekrar İstanbul Sözleşmesine geri dönüleceği belirtildi.

FETÖ'CÜLERE AF

15 Temmuz sonrası terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınanlara yönelik yapılacak düzenlemede, "Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

GENÇLERE 5 GB İNTERNET BEDAVA

Altılı masanın açıkladığı metinde ayrıca, "6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız" ifadesi kullanıldı.

ŞEHİR HASTANELERİ YASAK

Türkiye'nin sağlık sisteminde kalitenin artmasına vesile olan şehir hastanelerini yasaklayacağını belirten altılı masa, "Planlanan şehir hastanelerinin, henüz yapılmayanlarının ihalelerini ivedilikle durduracak ve yeni şehir hastanesi yapmayacağız" ifadeleriyle bunu kamuoyu ile paylaştı.