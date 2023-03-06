"Altılı Masa"nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu
"Altılı Masa"da krize neden olan adaylık konusunda sonunda uzlaşma sağlandı. Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettirdi.
"Millet İttifakı" olarak bilinen 6 partinin oluşturduğu muhalefet bloğunun cumhurbaşkanı adayı sonunda belli oldu.
Saadet Partisi'nin genel merkezinde düzenlenen toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.
Toplantı sonrasında parti önünde bekleyen kalabalığa ilk seslenen isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
Karamaollaoğlu, Altılı Masa toplantısının ardından muhalefetin cumhurbaşkanı adayını duyurdu.
Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi. Karamollaoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı düğümü 13'üncü toplantıda çözüldü. Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.
Dört saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.
Karamollaoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır." ifadelerini kullandı.
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