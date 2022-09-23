Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı
Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.
Toplantı üzerine toplantı yapan ancak Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen altılı masada kriz sürerken Kılıçdaroğlu'ndan partililerine dikkat çeken bir çağrı geldi.
Altılı masanın adayı olarak ismi öne çıkan CHP lideri, partililere sitemde bulunarak "Artık kararınızı verin" dedi.
"BAZILARINIZIN SESİ ÇIKMIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;
"Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."
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|8
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|6
|8
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|6
|7
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|5
|6
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|6
|6
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|5
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|5
|3
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|5
|3
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|3
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|6
|2
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|P
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|7
|18
|2. M.City
|7
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|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|7
|11
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|6
|10
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|9
|10. Newcastle
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|8
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|6
|8
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|7
|8
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|7
|7
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|7
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|7
|7
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|6
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|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
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|6
|16
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|6
|15
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|10
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|4
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|4
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|4
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|3
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