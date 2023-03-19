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Altılı masada yeni polemik

Altılı masada Mansur Yavaş'ın açıklamalarıyla başlayan yeni polemikte Deva Partisi'nden açıklama geldi.

Gündem 19.03.2023, 08:00 19.03.2023, 02:03
Altılı masada yeni polemik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün katıldığı bir canlı yayında 6'lı Masa'da yaşanan krizle ilgili konuşurken İmamoğlu ve kendisinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin Akşener'den geldiğini söyledi. Birkaç gün vakitleri olsa 6'lı Masa'ya farklı bir formülle gitmeyi düşündüklerini belirten Yavaş, "Şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" dedi.

Yavaş'ın önerisine DEVA Partisi'nden yanıt geldi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, T24'e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Sayın Mansur Yavaş'ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir.

"BİR ÖNERİSİ VARSA KILIÇDAROĞLU ÜZERİNDEN MASAYA GETİREBİLİR"

Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi'nin Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir."

#altılı masa #deva partisi
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