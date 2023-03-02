"Altılı Masa"da Kılıçdaroğlu şoku yaşanıyor

"Millet İttifakı" bileşenlerinin bugün düzenledikleri toplantıdan aday çıkmadı.

Toplantıdan alınan karar 6 Mart 2023 tarihinde yeniden toplantı düzenlenmesi oldu.

Kulislerden yansıyan bilgilere göre;

Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanan "Altılı Masa"da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, kendisi tarafından değil ev sahibi Karamollaoğlu tarafından masaya getirildi.

Başta, "Biz noter değiliz" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere masadaki diğer liderler, Kılıçdaroğlu'nun ismi masaya gelince kendi partilerinin yetkili kurullarıyla yeniden istişare etme kararı aldı.

ALTILI MASA'NIN AÇIKLAMASI

Altılı Masa"dan yapılan açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetikil kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." denildi.

OYSA ZATEN TAM YETKİLİYDİLER

Partilerin kendi yetkili kurullarıyla yeniden görüşme kararı alması ise masada yaşanan çatlağı gözler önüne serdi. Zira bütün liderler zaten kendi partilerinin bütün kurullarından tam yetkiyi almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun başından itibaren kendi adaylığını masaya dayattığı kamuoyu tarafından biliniyordu; ancak adaylığını kendisi söylemek yerine Karamollaoğlu'na söyletmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.

AKŞENER HENÜZ ONAY VERMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya gelmesi üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyu partisinin yetkili kurullarına danışacağını söylediği belirtiliyor.

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