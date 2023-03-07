"Altılı Masa"da bir kez daha tartışma çıkmış

"Altılı Masa"nın son toplantısında da kriz yaşandığı ortaya çıktı. Aday açıklandıktan sonra kamuoyuna yazılı olarak duyurulan mutabakat metnindeki son maddenin son anda "kriz çözen madde" olarak eklendiği anlaşıldı. Çünkü, Akşener'in masaya dönmesi için bahane olarak ortaya konulan "iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü"nü içeren bu maddenin eklenmesine Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın başta itiraz ettiği; ancak Davutoğlu ve Uysal'ın sonradan kabullenmeyi tercih ettiği, Ali Babacan'ın ise geri adım atmadığı belirtiliyor. Babacan ile Akşener arasında bu nedenle tartışma çıktığı; tartışmanın her şeyi kabullenmeye hazır olduğu imajını ilk günden bu yana veren Davutoğlu'nun araya girerek listenin sonuna muğlak ifadelerle bir madde eklemesiyle sona erdiği öğrenildi. Masada yaşanan bu son krizi bugün İsmail Saymaz, Halk TV sitesindeki köşesinde kaleme aldı.

İşte Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm:

Akşener, 2 Mart günü “Ortak cumhurbaşkanı adayımızda ortak anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” cümlesinin yazılı olduğu bildiriyi imzaladıktan bir gün sonra Altılı Masa’yı silkeleyerek, koltuğundan kalkmıştı.

CHP sarsıntının geçmesini bekledi.

İlk temas 4 Mart’ta kuruldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çözüm yolu aradı.

Bülent Tezcan formülü

Özel, CHP’li avukat milletvekili Bülent Tezcan’ın geliştirdiği formülü masaya getirdi. Bu formüle göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın halkta oluşturduğu sempatiyi desteğe dönüştürmek için iki başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı verilebilirdi.

Tezcan’ın formülü 20 gün önce CHP’nin grup başkanvekilleri tarafından olgunlaştırıldı. Bir kriz halinde ‘B’ planı olarak değerlendirilecekti. Kriz, beklenilenden önce patlayınca raftan indirildi ve Özel tarafından Türkkan’a açıldı.

Formül Kılıçdaroğlu’na anlatıldı.

CHP lideri sıcak baktı.

İmamoğlu ve Yavaş’tan gece ziyareti

Bu gelişme üzerine İstanbul’dan çağrılan İmamoğlu ve Yavaş, 6 Mart’ta sabah saat 1’de Akşener’e gizli bir ziyarette bulunarak, formülü sundu. Akşener yumuşadı.

Gece boyunca telefonlar susmadı.

Babacan, Kılıçdaroğlu’nu…

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu…

Davutoğlu da Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Kılıçdaroğlu, öğle saatinde Akşener’e telefon açarak, kandilini kutladı ve iki başkanın kendisine ziyarette bulunacağını bildirdi. Birkaç saat sonra İmamoğlu ve Yavaş, Akşener’i İYİ Parti’de ziyaret etti. Akşener, “Tamam” dedi.

‘Zorlu’ geçti

Diğer yandan, Saadet Partisi’ndeki Millet İttifakı toplantısı için saat 14’e randevu verilmişti. Akşener cephesindeki yumuşamadan ötürü toplantı saat 15’e ötelendi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bir otelde buluştu ve görüştü. İttifakın kimi ortakları, “Bizler neden yokuz?” diye homurdanmadı değil. Ancak yatıştırıldı. Bu görüşmeden sonra Akşener, masaya döndü. Saat 16’da salona girdiğinde yüzler gergindi.

Çünkü Akşener’in sözcüsü Prof. Kürşat Zorlu’nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki “Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir” ifadeleri Gelecek, DEVA ve Demokrat liderlerini çok kızdırmıştı. Üç lider “Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir” dedi.

Üç lider belediye başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Mola verildi ve üç parti divanlarını topladı. DEVA’nın divanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

En şiddetli itiraz DEVA’dan geldi.

Akşener ‘Yeter’ diye bağırdı

Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, “Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım” dedi.

Sesler yükseldi.

İyi Parti lideri “Yeter” diye bağırdı.

Araya Davutoğlu girdi.

Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı.

Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi.