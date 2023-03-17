Altılı Masa yine karıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa'nın diğer üyelerine Cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine milletvekili olmayı önerdi.

iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda, Kılıçdaroğlu'nun da onayı olması halinde, "Etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı" olması istenen Mansur Yavaş, Altılı Masa'daki diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı yadımcısı olmasını istemedi.

Yavaş, genel başkanların milletvekili olup Mecliste kendi partilerinin başında olması gerektiğini söyledi.