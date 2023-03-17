Altılı Masa yine karıştı
Muhtemel bir iktidar halinde "Etkili ve yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağı iddia edilen Mansur Yavaş, Altılı Masa'daki diğer genel başkanlarının yardımcı olmak yerine vekil olup Meclise gitmelerini önerdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa'nın diğer üyelerine Cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine milletvekili olmayı önerdi.
iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi doğrultusunda, Kılıçdaroğlu'nun da onayı olması halinde, "Etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı" olması istenen Mansur Yavaş, Altılı Masa'daki diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı yadımcısı olmasını istemedi.
Yavaş, genel başkanların milletvekili olup Mecliste kendi partilerinin başında olması gerektiğini söyledi.
"Genel Başkanlar Vekil Olmalıydı"— EHA MEDYA (@eha_medya) March 17, 2023
▪️Mansur Yavaş, altılı koalisyonun yönetim sisteminde Kılıçdaroğlu harici 5 genel başkanın milletvekili olması gerektiğini savundu:
▪️"Vakit olsaydı, önerecektik. Ben, doğrusunun o olduğuna inanıyorum."pic.twitter.com/NnKu7F32R7
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|24
|46
|4. A.Demirspor
|24
|42
|5. Trabzonspor
|24
|41
|6. Başakşehir
|23
|40
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|23
|30
|10. Antalyaspor
|24
|28
|11. Alanyaspor
|24
|28
|12. Gaziantep FK
|24
|25
|13. Ankaragücü
|23
|25
|14. Kasımpaşa
|24
|25
|15. İstanbulspor
|23
|24
|16. Sivasspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|23
|23
|19. Ümraniye
|24
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|25
|51
|2. Eyüpspor
|25
|50
|3. Keçiörengücü
|25
|46
|4. Pendikspor
|25
|44
|5. Rizespor
|24
|43
|6. Sakaryaspor
|25
|43
|7. Bodrumspor
|25
|41
|8. Manisa FK
|24
|39
|9. Bandırmaspor
|25
|37
|10. Göztepe
|25
|35
|11. Boluspor
|24
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|25
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|24
|17
|18. Denizlispor
|25
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|27
|66
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|27
|48
|5. Newcastle
|26
|45
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|26
|41
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|26
|37
|11. Aston Villa
|26
|35
|12. Crystal Palace
|27
|27
|13. Wolves
|27
|27
|14. Nottingham Forest
|27
|27
|15. Everton
|27
|25
|16. Leicester City
|26
|24
|17. West Ham United
|26
|24
|18. Bournemouth
|26
|24
|19. Leeds United
|26
|23
|20. Southampton
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|25
|65
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|25
|48
|4. Real Sociedad
|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|25
|35
|9. Osasuna
|25
|34
|10. Mallorca
|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|25
|30
|13. Sevilla
|25
|28
|14. Real Valladolid
|26
|28
|15. Espanyol
|25
|27
|16. Cadiz
|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|25
|25
|20. Elche
|25
|13