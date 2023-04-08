'Altılı Masa' yandaşları birbirine girdi

HDP destekli Millet İttifakı'nın televizyon ekranlarındaki yandaş yorumcu ve gazetecileri birbirine girdi.

HaberTürk ekranlarında Millet İttifakı'nı savunan Ersan Şen ile Sevilay Yılman, HDP konusunda birbirine girdi.

HDP'yi savunan Sevilay Yılman ile İyi Parti'yi savunan Ersan Şen'in tartışmaları Altılı Masa ittifakının nasıl bir kırılganlığa sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.