'Altılı Masa' yandaşları birbirine girdi
Altılı Masa'nın gazeteci ve yorumcu görünümlü yandaşları televizyon ekranlarında birbirine girdi.
Gündem 08.04.2023, 02:02 08.04.2023, 02:36
HDP destekli Millet İttifakı'nın televizyon ekranlarındaki yandaş yorumcu ve gazetecileri birbirine girdi.
HaberTürk ekranlarında Millet İttifakı'nı savunan Ersan Şen ile Sevilay Yılman, HDP konusunda birbirine girdi.
HDP'yi savunan Sevilay Yılman ile İyi Parti'yi savunan Ersan Şen'in tartışmaları Altılı Masa ittifakının nasıl bir kırılganlığa sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.
Muhalefetin savunucuları birbirine girdi— EHA MEDYA (@eha_medya) April 7, 2023
▪️Hukukçu Ersan Şen, gazeteci Sevilay Yılman'ın 6'lı koalisyonun HDP ile ortaklığını savunmaya kalkınca çileden çıktı: "Sizin istediklerinizi söylemek zorunda değilim. HDP ile benim sorunum var."pic.twitter.com/TwdKtBf52V
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