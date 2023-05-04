'Altılı Masa'nın ihanet kaseti çıktı

'Altılı Masa'nın bir Avrupalı büyükelçiyle gizil görüşmeler gerçekleştirdiği, bildiriyi kendisine onaylattığı şeklindeki iddialar somutlaşmaya başladı.

İçişleri Bakanı Soylu, daha önce böyle bir ilişkiden haberdar olduklarını ancak ellerinde bir kayıt olmadığını söylemişti. Soylu, "Bir vatansever çıkıp da görüşmelerin kaydını çıkarırsa ne olur o zaman" şeklinde sormuştu.

Bakan Soylu, söz konusu görüşmenin ses kaydının şu an ellerinde olduğunu ilk kez açıkladı.

TÜRKİYE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK KASET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, 6'lı Masa ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini öne süren Bakan Soylu, Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini öne sürdü.

Soylu, "Ses kaseti var. İlgilinin şu anda birçok beyanat veren bir ilgilinin gidip resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip ilgili ülkenin büyük elçisi ile görüşmesi. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir içişleri bakanına özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'nın bu ülkede oluşturduğu sütunlar var. Siz onu siyaseten etkisiz hale getiriyorsunuz ama adam yok olmuyor. Siz zaafiyete düştüğünüzde düğmeye basıyor. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. 15 Temmuz'da darbeyle yapamadığını seçimle. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. Oy verecek insanın ne hatası var. Bizim dışımızda oluşmuş, Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? ABD ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika.

Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana dikkat edin dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

Amerika ben oyun kurdum diyor, kendisi deklare ediyor zaten. Bu oyuna gelmesin Türkiye diye bunları söylüyoruz. Türkiye Sivas'ta verdiği kararı devam ettirsin diyoruz. CHP 28 Şubat darbesini alkışladı. 1960 darbesinde Saraçhane'de davul çaldırdı CHP'liler. 80 darbesinde herkes sustu. 82 Anayasası'nda benim ailem 'hayır' oyu verdi. Kenan Evren 'biz darbe olgunlaşsın diye bekledik' dediler. İnsanların ölmesini ve Türkiye'nin karışmasını bekledik."