banner38

'Altılı Masa'nın ihanet kaseti çıktı

İçişleri Bakanı Soyul, "Altılı Masa"nın ilk bildirisini Avrupalı bir büyükelçiye onaylattığına dair iddiasını daha da ileri taşıyarak söz konusu ilişkinin ses kaydının ellerinde olduğunu açıkladı.

Gündem 04.05.2023, 08:52 04.05.2023, 08:57
'Altılı Masa'nın ihanet kaseti çıktı

'Altılı Masa'nın bir Avrupalı büyükelçiyle gizil görüşmeler gerçekleştirdiği, bildiriyi kendisine onaylattığı şeklindeki iddialar somutlaşmaya başladı.

İçişleri Bakanı Soylu, daha önce böyle bir ilişkiden haberdar olduklarını ancak ellerinde bir kayıt olmadığını söylemişti. Soylu, "Bir vatansever çıkıp da görüşmelerin kaydını çıkarırsa ne olur o zaman" şeklinde sormuştu. 

Bakan Soylu, söz konusu görüşmenin ses kaydının şu an ellerinde olduğunu ilk kez açıkladı.

TÜRKİYE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK KASET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, 6'lı Masa ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini öne süren Bakan Soylu, Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini öne sürdü.

Soylu, "Ses kaseti var. İlgilinin şu anda birçok beyanat veren bir ilgilinin gidip resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip ilgili ülkenin büyük elçisi ile görüşmesi. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir içişleri bakanına özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'nın bu ülkede oluşturduğu sütunlar var. Siz onu siyaseten etkisiz hale getiriyorsunuz ama adam yok olmuyor. Siz zaafiyete düştüğünüzde düğmeye basıyor. Şimdi o 21 yılın intikamını bu seçimde almak istiyorlar. 15 Temmuz'da darbeyle yapamadığını seçimle. O darbeyi kurgulayan Amerika'nın kendisi. Oy verecek insanın ne hatası var. Bizim dışımızda oluşmuş, Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? ABD ise FETÖ bugün kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da Amerika.

Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor. Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana dikkat edin dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

Amerika ben oyun kurdum diyor, kendisi deklare ediyor zaten. Bu oyuna gelmesin Türkiye diye bunları söylüyoruz. Türkiye Sivas'ta verdiği kararı devam ettirsin diyoruz. CHP 28 Şubat darbesini alkışladı. 1960 darbesinde Saraçhane'de davul çaldırdı CHP'liler. 80 darbesinde herkes sustu. 82 Anayasası'nda benim ailem 'hayır' oyu verdi. Kenan Evren 'biz darbe olgunlaşsın diye bekledik' dediler. İnsanların ölmesini ve Türkiye'nin karışmasını bekledik."

#kemal kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 34 59
6. Tottenham 34 54
7. Aston Villa 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 32 47
8. Girona 32 44
9. Osasuna 33 44
10. Rayo Vallecano 32 43
11. Sevilla 32 41
12. Mallorca 32 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 32 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 32 31
20. Elche 33 16
banner23