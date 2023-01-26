Altılı masa aylar sonra ilk kez aday görüşmek için toplanıyor

Altılı masa liderleri, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya gelecek.

Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemeyen Altılı masa liderleri aylar sonra ilk kez aday belirleme sürecine girecek. Ortak aday konusunda anlaşan liderler, adaylık için öne çıkan isimleri dillendirecek.

30 OCAK'TA SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANACAK

Altılı Masa, seçim bildirgesi veya “hükümet programı” olarak adlandırılan “Temel Politikalar” metnine de son biçimini verecek. Altılı Masa’nın seçim vaatlerini içeren ve 200’ü aşkın sayfadan oluşan metin, 30 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium’da bir toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.