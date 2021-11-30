Altı yeni ihtisas mahkemesi kuruluyor
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), yeni ihtisas mahkemeleri belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlenirken, tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.
Gündem 30.11.2021, 10:49
Kararlara göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.
Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak.
Çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi.
Aynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.
Öte yandan, idari para cezalarının görüleceği sulh ceza hâkimlikleri de belirlenerek bu konuda da ihtisaslaşma imkânı sağlandı.
HSK’nın ihtisas mahkemeleri kararı 15.12.2021 tarihinden itibaren uygulanacak.
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