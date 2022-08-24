Altı konsere 518 bin TL bütçe ayıran İBB'ye zor soru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bozulan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin onarılmaması nedeniyle vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da 153 yürüyen merdiven, 5 yürüyen bant ve 28 asansörün bozuk olduğu tespit edilirken konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye tepki gösterdi.

"KAPASİTELERİ BU KADAR"

Göksu şu ifadeleri kullandı:

"153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant. Hepsi arızalı. CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen "haksızlık mı ediyoruz" diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki? Maalesef kapasiteleri bu kadar."

Göksu'nun bu paylaşımının ardından İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kertişçi, toplu taşıma istasyonlarında vatandaşı mağdur eden İBB'nin 6 konser için 518 bin TL bütçe ayırdığını açıkladı. İBB'nin konser bütçesinin belgesini paylaşan Kertişçi, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi soru şu;

Sadece 6 konser için harcadığı 518 bin lirayla kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı?

Lüks araçlarından İBB güzellemesi yapan Kaz Dağı sakinleri burada mı?"