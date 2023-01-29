"Alperenler", İslam düşmanlarını protesto etti
İsveç ve Danimarka'daki provokasyonlara karşı protestolar giderek büyüyor. Son protesto gösterisi İzmir'den geldi. Alperen Ocakları, Konak Meydanı'nda İslam düşmanlarını lanetlemek için yürüdü.
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti.
Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığı üyeleri, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki gösterdi.
Konak Meydanı'nda bir araya gelen Alperen Ocakları üyeleri, tekbir getirip "Kur'an'a uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak Alsancak Cumhuriyet Bulvarı'ndaki İsveç Konsolosluğu önüne yürüdü.
Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Fatih Eser, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Son bir haftada İsveç'te, Danimarka'da ve Hollanda'da meydana gelen alçaklıklar, artık bardağı taşırmış, kınamak ve ayıplamakla geçiştirilemeyecek kadar ileri gidilmiştir. Büyük Türk milleti, tarih boyunca büyük zaferlere büyük destanlara imza atmış, düşmanını sayısız bozguna uğratmış ancak bir kez olsun düşmanın kutsal kabul ettiği hiçbir değerine hakaret etmemiştir. Kendi kutsalına karşı bir hakaret söz konusu olduğunda da gereken cevabı en sert bir şekilde vermiştir."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|19
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|19
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|20
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|29
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Real Valladolid
|19
|20
|17. Cadiz
|19
|19
|18. Getafe
|19
|17
|19. Celta Vigo
|18
|17
|20. Elche
|19
|6