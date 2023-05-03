Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a Demirtaş sorusu
Alpay Özalan, miting meydanından kendisine hakaret eden Mansur Yavaş'a Demirtaş ile ilgili soru sordu.
Gündem 03.05.2023, 22:03 03.05.2023, 22:41
AK Parti Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, miting meydanlarından kendsine laf atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Selahattin Demirtaş ile ilgili soru sordu ve cevabını istedi.
Özalan, Yavaş'ın genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun Van'da HDP bayrakları altında miting düzenlediğini, Demirtaş'ı serbest bırakmak için söz verdiğini hatırlatarak, kendisinin de, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş hakkında ne düşündüğünü sordu.
İşte Alpay Özalan'ın o konuşması:
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