Alman Deutsche Welle'den Türkiye düşmanlığı
Alman Deutsche Welle, Türkiye düşmanlığına Çerkesler üzerinden devam etti. Deutsche Welle, Çerkeslerle ilgili yaptığı haberde Türkiye'de Çerkeslere karşı asimilasyon uygulandığını öne sürdü.
Gündem 28.11.2021, 23:20 28.11.2021, 23:24
Türkiye karşıtlığıyla bilinen Alman Deutsche Welle, Türkiye'yi hedef alan bir yenisini daha ekledi.
DW Türkçe, yayımladığı haberde Çerkeslerin Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.
Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.
"DİLİ VE KÜLTÜRÜ YOK OLACAK"
Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte Çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi.
Bu algı haberine başta Türkiye'de yaşayan Çerkesler olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepkilere neden oldu.
Kaynak: AA
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