Alkollü sürücü polisleri taşıyan araca çarptı
Kırıkkale'de göreve giden polis memurlarının bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Otomobil sürücüsünün 235 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Gündem 18.11.2021, 00:18 18.11.2021, 00:40
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde H.A'nın kullandığı 71 ACF 254 plakalı otomobil ile polis memuru M.Ö. idaresindeki 71 AAG 583 plakalı hafif ticari araç, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücü H.A. ile polis memurları M.Ö. ve A.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis memurlarının İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli oldukları ve bir göreve gittikleri öğrenildi.
Öte yandan, sürücü H.A'nın hastanede yapılan alkol testinde 235 promil alkollü olduğu belirlendi.
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