Alışveriş merkezinde silahlı kavga
Bursa'da, bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde silahlı kavga yaşandı. Paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gündem 27.10.2022, 08:22
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.
Eğlence mekanında bulunan kişiler, masa ve sandalyeleri kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar da panikle olay yerinden kaçtı.
İki grup birbirine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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