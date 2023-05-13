Alişan 24 yıl aradan sonra tekrar Erdoğan dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 yıl önce cezaevine düştüğü zamanlar yanında olan Alişan, Erdoğan için en kritik seçimlerden biri olan 14 Mayıs seçimlerinde de bir kez daha desteğini yineledi.
Seçime artık sayılı saatler kalırken Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini duyurdu. Alişan açıklamasında, "Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız. O gün yanınızdaydım, bugün yanınızdayım" ifadelerini kullandı.
Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri için sandık başına gidecek. Artık seçime sayılı saatler kalırken bazı ünlü isimler, destek verdikleri liderleri açıklamaya başladı. Destek verdiği ismi açıklayanlardan birisi de Alişan oldu. Şarkıcı Alişan, destek verdiği lideri sosyal medyadan duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Alişan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı.
Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı
Şarkıcı Alişan, diğer birçok ünlü isim gibi seçim zamanı kimi destekleyeceğini Twitter hesabından duyurdu. Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteği şu sözlerle açıkladı;
"Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakıkaya kadar kazanmayı bekleyıp yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız.. O günde yanınızdaydım,bugünde yanınızdayım..Benim bir oyum var ve oyum Sn @RTErdogan'a sonuna kadar helal olsun.."
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|36
|57
|7. Aston Villa
|36
|57
|8. Brighton
|33
|55
|9. Fulham
|36
|51
|10. Brentford
|35
|50
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|35
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|34
|45
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|34
|37
|15. Cadiz
|34
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16