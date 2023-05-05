Alimler Birliği'nden seçim açıklaması

Anadolu Alimler Birliği, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını" duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin ve ümmetin selameti, emniyet ve istikbali adına birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç hissedilen bir dönemde bulunulduğu" ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli ve manevi kazanımları muhafaza etmek, millet olarak oyun kurucu küresel güç olmamızı korumak ve daha da ileriye taşımak adına aramızdaki farklılıkları hiçbir şekilde göz önüne almadan, beraber hareket etmeye, mani hırslarımıza kapılmamaya, 'Bir değişiklik olsun ne olacak?' gibi yarınlarımızı helak edici her türlü tutumdan beri, yerli ve mili ruh ekseninde bir olmamız, bu ülkenin tüm evlatları olarak hepimize manevi bir vecibedir."

"PKK'nın siyasi uzantılarına, FETÖ'cü hainlere, ifsat planları yapan ve Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen emperyalistlerin dahili ve harici her türlü desise ve tuzaklarına karşı bölünüp, parçalanmadan gereken cevabın seçim hakkı kullanılarak verilmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, "Bu manalar etrafında, Anadolu Alimler Birliği olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zatıalilerinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduğumuzu aziz milletimize hürmet ve muhabbetle ilan ederiz." ifadesi kullanıldı.