Alibeyköy Barajı'na akan dere çevreyi tehdit ediyor
Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreye zarar veriyor.
Gündem 03.04.2022, 23:33
Sultangazi’de İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin yanında bulunan dereden akan kirli su, çevreye kötü kokular yayıyor.
Alibeyköy Barajı'na uzanan deredeki su, zaman zaman mavi, yeşil ve siyah renkte akıyor. Sudaki renk değişiminin çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı belirtiliyor.
Dere etrafında biriktiği görülen çöpler, çevre sakinlerinin sağlığını da tehdit ediyor.
Mahalle sakinleri, çöplerin toplanması ve derenin ıslahı için yetkililerin çalışma başlatmasını istiyor.
Kaynak: AA
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