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Ali Koç'tan tek adaylı seçimlere tepki

Ali Koç, TFF Başkanlık seçimleriyle ilgili konuşmasında, "Uzun bir süredir Türkiye’de seçimler tek adayla yapılıyor. Bizler Kulüpler Birliği olarak birden çok adaylı seçimlerin yapılmasının daha uygun bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Rekabetin olduğu her yerde hizmetin kalitesi de artar. Ama tabii bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil" dedi.

Gündem 13.06.2023, 10:52
Ali Koç'tan tek adaylı seçimlere tepki

Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi için yaptığı toplantının ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimi ile ilgili yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından konuştu.

Toplantının ana maddesinin TFF seçimi olduğunu belirten Ali Koç, şunları söyledi:

“Toplantımızın ana maddesi önümüzdeki TFF seçimiyle alakalı. Bu konuşmayı 2 hafta evvel Kulüpler Birliği’nde yaptık. Oradan çıkan sonuç, netice doğrultusunda şöyle bir karar verdik. Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkanlığına aday olan veya aday olacaklar kim ise gelip projelerini bizlere anlatmaları, bizlerin de kulüpler olarak paydaşlarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi bunların bazıları kısa vadede ivedilikle çözülecek şeyler, bazıları orta vade, bazıları uzun vade bu konularda bir istişare yapmaktı. Geçen hafta toplanacaktık ama hem Şampiyonlar Ligi takviminden dolayı başkanımız meşguldü hem de hafta içi maçlar vardı. Bugüne nasip oldu ve biliyorsunuz 15’inde de adaylık süreci kapanıyor. Uzun bir süredir Türkiye’de seçimler tek adayla yapılıyor. Bizler Kulüpler Birliği olarak birden çok adaylı seçimlerin yapılmasının daha uygun bir yöntem olacağını düşünüyoruz. Rekabetin olduğu her yerde hizmetin kalitesi de artar. Ama tabii bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil. Futbolun en önemli paydaşlarının temsilcisi olarak bunun burada not edilmesini rica ediyoruz. Görünen o ki yine tek adaylı bir seçime gidiyoruz. Bu bağlamda Sayın Büyükekşi geldi bizlere yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını, düşündüklerini anlattı. Biliyorsunuz bizim amirimiz Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanıdır. Ama bugün futbolun en önemli paydaşları tartışmasız takımlardır, kulüplerdir. Bugün baktığınız zaman futbol sektörünün içinde sözü en az dinlenen, sesi en az çıkan kulüpler olmaktadır. Bu finansal konularla ilgili olur, menfaatlerimizle ilgili olur, teknoloji yatırımları olur, hakem performansı olur, gözlemci, temsilci kurumların oluşumu olur. Hangi konudan bakarsanız bakın aslında burada en az söz sahibi olan bu sektörün en önemli en ağırlıklı paydaşları olan kulüplerdir.”

“FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN BİR İSİM OLMASINI İSTİYORUZ”

Ali Koç, TFF kurullarının değişmesi gerektiğini ve TFF Yönetimi’nde kulüpleri temsilen, futbolun içinden gelen futbolun dinamiklerini bilen bir ismin de olmasını istediklerini de söyledi.

Ali Koç, bir çok kulüp başkanının Mehmet Büyükekşi’ye “Hayırlı olsun” dediklerini de ifade ederek, “Kulüpler Birliği’nden sayın başkana destek var mı diye soracaksınız. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu başkanın çalışmalarından, harcadığı mesaiden ve niyetinden memnun. Herkes sonuçlardan memnun mu? Hayır. Ama 1 yıldan kısa bir sürede harcanan mesai, niyet, ulaşılabilirlik konularında kulüplerin büyük çoğunluğu memnun. İleriye dönük olarak da sayın Büyükekşi’yi destekliyor kulüplerin büyük bir çoğunluğu. Başka bir aday da olmaması sebebiyle ‘Sayın Büyükekşi hayırlı uğurlu olsun’ dediler” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞAMPİYONLUK PRİMİ AZ”

Ali Koç kulüp gelirlerinin artırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun için kaynaklar yaratılması gerektiğini söyledi ve şampiyonluk priminin bile çok az olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye Ligi’nin şampiyonluk primi 1 milyon Euro’nun altında… 25 milyon TL ediyor bugünkü değerde… Euroleague’den şikayet ediyoruz ama bu Euroleague’nin bile altında… Euroleague’de bazı kulüpler 4-6 milyon Euro arasında alıyor, bazıları ise 8-10 milyon Euro arası kazanıyor.”

#Ali Koç
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