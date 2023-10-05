Ali Koç o görüntüyle ilgili ilk kez konuştu
Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlama esnasında elinin cebinde olmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Koç, "Bir hata yaptım" ifadesiyle kendisini savundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ellerini cebine koyarak yürümesiyle ilgili ilk kez konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bir hata yaptım. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte durması tartışmalara yol açmıştı.
Özellikle sosyal medyada söz konusu fotoğraf karesi üzerinden Koç'a eleştiriler yükselmişti.
"Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"
Sözcü TV'de, Uğur Dündar'a konuşan Koç, geçtiğimiz günlerde çok tartışılan görüntüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürürken elleri cebinde yürümesi ile gündeme gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3