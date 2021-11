Ali İhsan Yavuz'dan 'Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu' sözlerine açıklama

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz oldu.

"BENİM ÖYLE BİR SÖZÜM YOK"

2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yavuz, Taha Hüseyin Karagöz tarafından kendisine yöneltilen, "'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözünü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?" sorusuna, "Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım benim gibi. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi. Demek ki bir şeyler oldu." diyerek yanıt verdi.

"İSTANBUL SEÇİMİNİ YENİLETMEK İSTİYORUZ SANDILAR"

Yavuz, o günlerde anlaşılmamalarının sebebi olarak "İstanbul seçimini yeniletmek istiyorlar" sanılmasını gösterdi.

Yavuz konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, İstanbul'da bir şeyler oldu sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, ben o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim, ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması." diye konuştu.

O gün yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Yavuz, "Türkiye'de taşları yerinden oynattılar. Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya aykırı davrandı." dedi.

"BİZİM DE HATALARIMIZ OLMUŞ OLABİLİR"

Seçimin kaybedilmesi sürecinde kendisinin bir payı olup olmadığı konusunda ne hissettiğine yönelik soruya da yanıt veren Yavuz, "Bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Birileri suç işliyorsa ve son oyunlarını oynuyorsa, biz ne yapabiliriz? İstanbul teşkilatımız yanlış şekilde itham altında kaldı. Bir kesim AK Parti itibarsızlaştırmaya çalışıyor.' Gelin oyların tamamını sayalım. Böyle olmazsa biz seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz' dedik. İl seçim kurulu tarafından verilmemiş bir karar verildi. YSK da, 'Sayımla ilgili kararı değiştirmiyoruz.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız istişareyi önceleyen siyasilerin başında gelir. Biz önce Türkiye'nin hayrına olup olmayacağına bakıyoruz. Biz kendimizi demek ki çok iyi anlatamadık. Seçimi yeniletmek için bunu dile getirdiğimizi düşünmüş olabilirler. Yeniden seçimi almak uğruna bunu kurguladılar diye düşünebilir. Bu belgeleri merak eden kimse varsa gösterebilirim" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜ MÜ?

Yavuz o dönemde yaşananlar sonrasında istifa etmeyi ise düşünmediğini söyleyerek, "AK Parti'de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Ben bu partiye borçluyum. Ben Ali İhsan Bey burada olmamalı diye düşünüldüğü zaman ben bir nefer olarak köyümde yoluma devam ederim. Bir arkadaşımız görevi sürdürür. Bizim her an istifamız ortadadır. Her an bu görevin dışına çıkabiliriz." şeklinde konuştu.