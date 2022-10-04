Ali Erbaş'tan İzmir'deki alçaklığa tepki: Provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “İki sapkının Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.
Gündem 04.10.2022, 11:28
İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yapılan alçaklığa büyük tepki gösterdi.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.
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