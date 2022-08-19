Ali Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinin tarihi Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ve ülkedeki Türk kurum temsilcileri eşlik etti.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarında verilen eğitimlerin faydalarından bahsederek, insanoğluna verilen hafızlık unvanından daha büyük bir unvan bulunmadığını belirtti.

Ecdat mirası Sinan Paşa Camisi'nde en hayırlı merasimlerden birisini icra ettiklerini söyleyen Erbaş, "Hafızlarımız Kur'an'ı koruma noktasında bir vesiledir, vasıtadır. Dünyanın neresinde Müslüman varsa orada mutlaka hafızlar vardır. Bu, Kur'an'dan başka ne mukaddes olarak kabul edilen ne de insanların yazdığı hiçbir kitaba nasip olmayan bir ayrıcalıktır. İşte bu Kuran'ın mucizesidir." ifadelerini kullandı.

Kosovalı olan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un iyi bir hafız olduğuna da işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"İnşallah hafızlar, alimler, evliyalar diyarı Kosova'da, Prizren'de, Priştine'de ve pek çok yerde bu gelenek devam edecek. 2017'de açılan Emin Paşa Kur'an kursunda işte bu hafızlarımız yetişti, bundan sonra da yetişmeye devam edecek. İnşallah Hafız kardeşlerimiz ve diğer hocalarımız, hem Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması hem de bu topraklarda daha iyi yaşanması için büyük faaliyetlerin insanı olacaklar. Biz Türkiye olarak, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Kosova İslam Birliği Başkanı Tırnava da Erbaş'ın ziyaretinin tüm Kosovalılar için bir onur olduğunu ve iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini vurgulayarak, "Kosova sizin de eviniz. İnsan kendi evine buyur edilmez, o yüzden size kapımız her zaman açık." dedi.

Hafızlık icazet merasiminin ardından Erbaş, Sinan Paşa Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş ayrıca, Kosova ziyareti kapsamında, yapımı devam eden Priştine Merkez Camisi inşaat alanına ziyarette bulundu.