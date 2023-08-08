Ali Erbaş asılsız haberle hedef alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili iddiaları bir kez daha yalanladı.

Bazı medya organları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberleri bir kez daha gündeme getirdi.

Medyada yer alan iddiaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir kez daha yalanladı.

ALİ ERBAŞ YİNE HEDEF GÖSTERİLDİ

Erbaş, bazı internet siteleri ve sosyal medyada ortaya atılan haberlerde bir kez daha hedef gösterildi. Söz konusu haberlerde Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adeti günaydın yerine Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Kendisinin de 'günaydın' kelimesini kullandığını açıklamıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erbaş hakkında ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir. Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “günaydın” kelimesini kullandığını belirtmişti.