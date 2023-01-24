Ali Erbaş açıkladı: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı yapılacağını açıkladı.
Erbaş, TRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yarın Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız." dedi.
"Sizin için şer beklediğiniz bazı şeylerde Allah hayır yaratabilir." ayetini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu:
"Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Şer olarak ortaya çıktı. Bunu kabul etmek mümkün olmadığına göre bu bir kötülüktür. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak, şerleri hayra dönüştürmek de bizim işimizdir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak her zaman kitabımızı okuma, anlama, yaşama, savunma, saygı gösterme noktasında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu yerleştirmek durumundayız."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|34
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|32
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|17
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6