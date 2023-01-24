Ali Erbaş açıkladı: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek

Erbaş, TRT Haber canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yarın Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız." dedi.

"Sizin için şer beklediğiniz bazı şeylerde Allah hayır yaratabilir." ayetini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Şer olarak ortaya çıktı. Bunu kabul etmek mümkün olmadığına göre bu bir kötülüktür. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak, şerleri hayra dönüştürmek de bizim işimizdir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak her zaman kitabımızı okuma, anlama, yaşama, savunma, saygı gösterme noktasında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu yerleştirmek durumundayız."