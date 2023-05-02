Ali Babacan'ın zor anları

Karadeniz doğal gazını küçümseyen, çeşitli bahanelerle karalamaya çalışan Ali Babacan, Zonguldak'ta zor anlar yaşadı.

Ali Babacan, CHP'li başkan ve milletvekillerinin Karadeniz doğal gazını övdüklerini görünce kaçmaya yer aradı.

Kötülemeye çalıştığı doğal gazın CHP'li belediye başkanı ve milletvekilleri tarafından övüldüğünü gören Babacan'ın eli ayağı bir birine dolandı, kaçacak yer aradı, çevresindekilerden yardım istedi.

İşte Ali Babacan'ın Karadeniz doğal gazının karşısındaki çaresizliği: