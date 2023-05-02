Ali Babacan'ın zor anları
Ali Babacan, Zonguldak'da Karadeniz gazıyla ilgili bilgi aldığı esnada yaşadığı çaresizlik hayatının en zor anları olarak değerlendirildi. Babacan, daha önce yaptığı açıklamada Karadeniz doğal gazını küçümsemiş, gazın çıkmayacağını ileri sürmüştü.
Karadeniz doğal gazını küçümseyen, çeşitli bahanelerle karalamaya çalışan Ali Babacan, Zonguldak'ta zor anlar yaşadı.
Ali Babacan, CHP'li başkan ve milletvekillerinin Karadeniz doğal gazını övdüklerini görünce kaçmaya yer aradı.
Kötülemeye çalıştığı doğal gazın CHP'li belediye başkanı ve milletvekilleri tarafından övüldüğünü gören Babacan'ın eli ayağı bir birine dolandı, kaçacak yer aradı, çevresindekilerden yardım istedi.
İşte Ali Babacan'ın Karadeniz doğal gazının karşısındaki çaresizliği:
Ali Babacan'ın zor anları— EHA MEDYA (@eha_medya) May 2, 2023
▪CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı ve CHP Zonguldak vekili, Ali Babacan'a Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nden övgülerle bahsetti:
▪Daha önce "gaz yok" diyen Babacan, rahatsızlığını gizleyemedi ve ayrılmaya çalıştı.pic.twitter.com/OWBS2fMjwh https://t.co/BPzlqQU5qm
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